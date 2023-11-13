30 минут с завязанными глазами – в Гомеле провели квест в Международный день слепых

Новости Беларуси. Привлечь внимание общества к проблемам социальной реабилитации незрячих и слабовидящих. Международный день слепых, а их в Беларуси около 25 тысяч, по-особому провели в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В каждом регионе Беларуси открыты специальные досуговые и образовательные центры, действуют общественные объединения. Именно благодаря им окружающая среда меняется в сторону инклюзии. В этом убедилась наш корреспондент Анна Корольчук.