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30 минут с завязанными глазами – в Гомеле провели квест в Международный день слепых

13 ноября 2023 17:55
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Новости Беларуси. Привлечь внимание общества к проблемам социальной реабилитации незрячих и слабовидящих. Международный день слепых, а их в Беларуси около 25 тысяч, по-особому провели в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В каждом регионе Беларуси открыты специальные досуговые и образовательные центры, действуют общественные объединения. Именно благодаря им окружающая среда меняется в сторону инклюзии. В этом убедилась наш корреспондент Анна Корольчук.

30 минут с завязанными глазами – в Гомеле провели квест в Международный день слепых-1

Преодолеть ступени вслепую, налить чай по звуку или определить время на ощупь – все это предлагают сделать участникам квеста «Крот». Проект Гомельского городского центра инклюзивной культуры помогает побороть стереотипы о незрячих людях и реализовать принцип равенства в обществе.

30 минут с завязанными глазами – в Гомеле провели квест в Международный день слепых-4

Джессика Козлова, куратор проекта Гомельского городского центра инклюзивной культуры:
В течение 30 минут человек находится с завязанными глазами. Его задача довериться сопровождающему, почувствовать этот мир только с помощью слуха, тактильных ощущений.

Далее смотрите в видео

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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