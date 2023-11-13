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Благодаря Президенту решился жилищный вопрос для сотрудников МЗКТ. Истории семей, для которых арендная квартира стала домом

13 ноября 2023 18:30
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Новости Беларуси. Без главы государства не обошлось решение жилищного вопроса для сотрудников Минского завода колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Арендные квадратные метры станут доступнее после того, как Президент поддержал просьбу заводчан о безвозмездной передаче в собственность МЗКТ 40 квартир в жилом доме. Теперь на предприятии смогут самостоятельно устанавливать размер платы за аренду и регулировать ее, исходя из материального положения семей.

Что изменилось – узнавала Дарья Седун.

Благодаря Президенту решился жилищный вопрос для сотрудников МЗКТ. Истории семей, для которых арендная квартира стала домом-1

Аккуратный ремонт, ухоженные подъезды, уютный дворик с детской площадкой. Так выглядит дом на Плеханова, 3. Сложно представить, но 10 лет назад здесь было пустующее общежитие. Чтобы квадратные метры в непосредственной близости от столичных заводов не простаивали, здание передали МЗКТ в безвозмездное пользование. Предприятие вложилось в реконструкцию, сделали ремонт, благоустроили территорию.

Благодаря Президенту решился жилищный вопрос для сотрудников МЗКТ. Истории семей, для которых арендная квартира стала домом-4

Павел Огер, заместитель генерального директора Минского завода колесных тягачей:
Вся внутрянка новая. То есть если раньше это было общежитие коридорного типа, где комнаты и коридор, сейчас это два подъезда, где размещено 40 квартир. Жители в более комфортных жилищных условиях проживают здесь.

Формат арендных квартир на предприятии выбрали не просто так: для семейных заводчан важны комфорт и уединение. Инесса и Алексей Корниловы в квартиру заехали совсем недавно. До этого с маленьким сыном ютились в общежитии.

Благодаря Президенту решился жилищный вопрос для сотрудников МЗКТ. Истории семей, для которых арендная квартира стала домом-7

Инесса Корнилова:
Поскольку у нас маленький ребенок, конечно, приоритетнее жить в квартире. Общежитие находится на Кулешова, 18, условия тоже достаточно хорошие, но семьей более удобно в квартирных условиях.

А семья Соловьевых живет здесь уже 5 лет. Сделали ремонт, обустроили все на свой вкус. Сегодня о переезде даже не думают – арендная квартира давно стала родным домом.

Благодаря Президенту решился жилищный вопрос для сотрудников МЗКТ. Истории семей, для которых арендная квартира стала домом-10

Ирина Соловьева:
Мы в общежитии жили долгое время, четыре человека у нас было. Когда я пришла работать на МЗКТ, проработала года два, наверное, построили это жилье и предложили мне здесь жить.

Благодаря Президенту решился жилищный вопрос для сотрудников МЗКТ. Истории семей, для которых арендная квартира стала домом-13

Когда дом только ввели в эксплуатацию, стоимость аренды была в полтора раза ниже рынка – выгодно! Но постепенно сумма росла. И сегодня жильцы платят в среднем 500 рублей. При этом снизить плату для своих работников предприятие не может: здание числится на балансе государства, а значит и расчет стоимости квадратов ведется по общим нормам. Чтобы решить этот вопрос, руководство МЗКТ обратилось напрямую к Президенту – с просьбой передать дом в собственность завода.

Благодаря Президенту решился жилищный вопрос для сотрудников МЗКТ. Истории семей, для которых арендная квартира стала домом-16

Александр Силивончик, начальник управления Минского завода колесных тягачей:
Две причины было – возможность регулирования стоимости жилья, а также возможность регулирования заселения категорий работников. На сегодня мы ожидаем привлечения квалифицированных специалистов, которым мы можем во внеочередном порядке выделять это жилье, а также регулировать стоимость этого жилья.

Далее смотрите в видео.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Дарья Седун # Фотофакт

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