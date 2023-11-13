Благодаря Президенту решился жилищный вопрос для сотрудников МЗКТ. Истории семей, для которых арендная квартира стала домом
Новости Беларуси. Без главы государства не обошлось решение жилищного вопроса для сотрудников Минского завода колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Арендные квадратные метры станут доступнее после того, как Президент поддержал просьбу заводчан о безвозмездной передаче в собственность МЗКТ 40 квартир в жилом доме. Теперь на предприятии смогут самостоятельно устанавливать размер платы за аренду и регулировать ее, исходя из материального положения семей.
Что изменилось – узнавала Дарья Седун.
Аккуратный ремонт, ухоженные подъезды, уютный дворик с детской площадкой. Так выглядит дом на Плеханова, 3. Сложно представить, но 10 лет назад здесь было пустующее общежитие. Чтобы квадратные метры в непосредственной близости от столичных заводов не простаивали, здание передали МЗКТ в безвозмездное пользование. Предприятие вложилось в реконструкцию, сделали ремонт, благоустроили территорию.
Павел Огер, заместитель генерального директора Минского завода колесных тягачей:
Вся внутрянка новая. То есть если раньше это было общежитие коридорного типа, где комнаты и коридор, сейчас это два подъезда, где размещено 40 квартир. Жители в более комфортных жилищных условиях проживают здесь.
Формат арендных квартир на предприятии выбрали не просто так: для семейных заводчан важны комфорт и уединение. Инесса и Алексей Корниловы в квартиру заехали совсем недавно. До этого с маленьким сыном ютились в общежитии.
Инесса Корнилова:
Поскольку у нас маленький ребенок, конечно, приоритетнее жить в квартире. Общежитие находится на Кулешова, 18, условия тоже достаточно хорошие, но семьей более удобно в квартирных условиях.
А семья Соловьевых живет здесь уже 5 лет. Сделали ремонт, обустроили все на свой вкус. Сегодня о переезде даже не думают – арендная квартира давно стала родным домом.
Ирина Соловьева:
Мы в общежитии жили долгое время, четыре человека у нас было. Когда я пришла работать на МЗКТ, проработала года два, наверное, построили это жилье и предложили мне здесь жить.
Когда дом только ввели в эксплуатацию, стоимость аренды была в полтора раза ниже рынка – выгодно! Но постепенно сумма росла. И сегодня жильцы платят в среднем 500 рублей. При этом снизить плату для своих работников предприятие не может: здание числится на балансе государства, а значит и расчет стоимости квадратов ведется по общим нормам. Чтобы решить этот вопрос, руководство МЗКТ обратилось напрямую к Президенту – с просьбой передать дом в собственность завода.
Александр Силивончик, начальник управления Минского завода колесных тягачей:
Две причины было – возможность регулирования стоимости жилья, а также возможность регулирования заселения категорий работников. На сегодня мы ожидаем привлечения квалифицированных специалистов, которым мы можем во внеочередном порядке выделять это жилье, а также регулировать стоимость этого жилья.
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