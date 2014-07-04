Новости Беларуси. Возродить память общими усилиями. В Беларуси открыты благотворительные счета для создания мемориального комплекса «Тростенец».

Церемония закладки памятной капсулы с посланием потомкам, в которой принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко, состоялась 8 июня 2014 года.

«Тростенец» – четвертый по величине лагерь смерти в Европе. Он стоит в одном ряду с такими кровавыми концлагерями, как «Освенцим», «Майданек», «Треблинка».

Согласно официальным данным, в нем погибло порядка 200 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.