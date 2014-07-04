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Более 200 курсантов командно-инженерного института МЧС Беларуси 4 июля получили заветные лейтенантские погоны

04 июля 2014 16:34
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Новости Беларуси. Юбилейный 20-ый выпуск молодых специалистов командно-инженерного института МЧС прошел 4 июля в Минске.

У стен Национальной библиотеки более 200 курсантов получили заветные лейтенантские погоны.

Выпуск получился интернациональным: полсотни дипломированных спасателей – из Азербайджана и трое – из Туркменистана. Есть среди выпускников и золотые медалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Андрей Власенко, выпускник командно-инженерного института МЧС:
4 года упорной учебы. Было тяжело. Эмоции переполняют, значимое событие в жизни. Просто не передать словами.

Екатерина Клепча, выпускница командно-инженерного института МЧС:
А кто сказал, что это мужская профессия? Как и мужчины могут работать в женской профессии, так и мы можем в мужской профессии. Ничем мы не отличаемся. Наоборот отличаемся логикой.  

Александр Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Радует, восхищаюсь теми ребятами, которые получили образование. Вы видите, как они сегодня настроены, волнуются, переживают. Действительно сама подготовка достаточно высокого уровня у нас в стране. Вы видите, что Азербайджан, имея свою академию, тем не менее с нами продолжает сотрудничать, дает высокую оценку той подготовке, которая у нас проводится.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Александр Ващенко

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