Выставка «Победители и в творчестве вместе!» открылась в Музее Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. «Победители и в творчестве вместе!» Под таким названием в Музее истории Великой Отечественной войны открылась первая выставка.

Выставка создана на основе коллекций музейных фондов России и Беларуси. Здесь представлены сотни картин, плакатов и документальных фотографий.

Первые посетители увидели произведения русских художников, которые работали в Беларуси. Все они проникнуты мужеством и героизмом братских народов. Представлена и серия портретов участников и руководителей партизанского движения, фронтовые наброски одного из «Кукрыниксов» – Порфирия Никитича – и пейзажные зарисовки художников-очевидцев времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также выставлена картина «Стратеги операции «Багратион». Это последнее полотно, которое создал для музея герой и народный художник Беларуси и СССР Михаил Савицкий.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Выставка интересна тем, что здесь представлены работы людей, художников, которые своими глазами, сами прочувствовали, увидели и запечатлели те события войны, участниками которых они были сами. И каждое произведение, каждый экспонат этой выставки удивителен и несет за собой большую историю.

Александр Ульянович, ветеран Великой Отечественной войны:

Я увидел эту картину и разволновался. Вспомнил, в августе 1941 года в составе экипажа старшего лейтенанта Сазонова дважды летал в Калинин бомбить этот мост. О результатах я не знал. А сегодня я увидел, что мы действительно попали.

Во время открытия экспозиции госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота отметил, что белорусскому Музею Великой Отечественной войны нет аналогов на постсоветском пространстве.

Только за первый день работы новый музей посетило более 4,5 тысяч человек. И сейчас из-за рубежа поступает огромной число заявок, в том числе из Польши, Израиля и Литвы.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Эта выставка не может охватить весь творческий процесс, то огромное количество созданных произведений (речь идет о живописи, графике), которая существовала во время войны, послевоенное время, потому что желание осмыслить эту трагедию, человека, попавшего в эту жуткую ситуацию, она была всегда.

Аскольд Запашный, дрессировщик (Россия):

Находясь здесь на гастролях, это знаменательное событие (открытие музея), которое приурочено также к годовщине независимости Беларуси, было очень плотно связано с великим событием – победой над фашистской Германией нашими народами, ныне союзными государствами, а ранее – одной единой страной. Конечно, для меня большое счастье здесь находиться.