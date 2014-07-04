День Независимости в Минске и 70-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Как это было

Новости Беларуси. Беларусь весело и с размахом отметила сразу два значимых события: День Независимости и 70-ю годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Военный парад, театрализованное шествие и красочный фейерверк у Стелы «Минск – город герой» стали завершающей и, конечно же, самой зрелищной частью целой череды праздничных мероприятий.

За всем происходящим в центре Минска наблюдало около полумиллиона зрителей. Участие в торжествах принял и президент Александр Лукашенко. А общереспубликанская акция «Споем гимн вместе» объединила сотни тысяч белорусов в разных уголках страны.

Праздновать День Независимости у Стелы «Минск – город герой» – традиция. На смотровых площадках в окрестностях проспекта Победителей ближе к вечеру стало особенно многолюдно. Уже позже сообщат цифру посетителей – полмиллиона.

Самые почетные гости на празднике – ветераны. И здесь в первом ряду те, кто в июле 1944 года с победным знаменем вошел в столицу.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

В 18-летнем возрасте вошел в Минск в составе партизанской бригады и видел Минск, каким он был. И сегодня это для меня торжество.

Михаил Шашков, ветеран Великой Отечественной войны:

Праздник № 1 для всей истории, сколько существует белорусское государство. Всеми почитаемая, всеми уважаемая. Беларусь поднялась, Беларусь окрепла и сейчас процветает.

Парад по традиции принимал министр обороны, генерал- лейтенант Юрий Жадобин.

Объезд войск закончен. И президент обратился к военнослужащим, ветеранам и гостям.

Созданная в Беларуси система обороны страны готова надежно защищать конституционный строй, суверенитет и территорию государства, мир и спокойствие людей.

Александр Лукашенко отметил снижение эффективности послевоенной системы международной безопасности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Память о героическом подвиге священна. Именно она помогает нам не допускать трагических ошибок, а реально оценивать угрозы и извлекать серьезные уроки из прошлого. Это особенно важно в современных условиях, когда вновь обостряется международная обстановка и у наших границ вновь накапливается военный потенциал.

Сегодня мы видим снижение эффективности системы международной безопасности, сложившейся после войны. Появляются новые угрозы. Осуществляется пересмотр и перекройка послевоенных границ. Обозначилась тенденция к глобальной нестабильности. Бесцеремонное вмешательство во внутренние дела суверенных государств, попытки разжечь в них национальную рознь, дестабилизировать обстановку мы видим не только на Ближнем Востоке, но, к сожалению, уже сегодня и на примере нашей братской Украины. Раскол в обществе, гражданская война и хаос в стране, многочисленные жертвы, деградация экономики – далеко не полный перечень проблем, с которыми столкнулись наши ближайшие соседи. Эти трагические события подтверждают, что по существу вся Европа, весь мир находится на переломе исторических эпох и каждое государство должно быть готовым дать ответ на любой вызов времени.

Нынешний парад открыли воздушные войска Беларуси и России, демонстрируя высший пилотаж в праздничном небе. Чтобы держать интервал в 25-30 метров, летчикам приходится вести боевые вертолеты на скорости легкового авто.

Пилоты самолетов на скорости 500 километров в час мастерски держали рисунок.

Эстафету подхватили пешие расчеты. Под барабанную дробь стать и военную выправку демонстрировали суворовцы, курсанты Военной академии и офицеры внутренних войск.

В парадной коробке – лучшие воинские части и элитные подразделения Вооруженных Сил Беларуси.

Традиционно принимают участие в главном празднике нашего государства и российские военные.

Самая зрелищная часть – парад боевой техники. Железный шлейф более чем на два километра.

Впереди – боевые машины Великой Отечественной войны, а далее под аплодисменты зрителей по проспекту прошли броневики, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Большинство машин – заслуга отечественного военпрома.

«Артистов на плацу» встречают овациями. Рота почетного караула – и в этот раз снова новые элементы, сложнейшие строевые приемы и виртуозные трюки. И все это под оригинальное сопровождение военного оркестра.

Поддержали победный дух и лучшие образцы техники белорусского производства. Трактора, «МАЗы», погрузчики и знаменитые «БелАЗы». На городских улицах появились и комбайны.

Сменилась музыка и на проспект вышли участники молодежно-спортивного шествия. Особая глава в театрализованном представлении – белорусскому спорту.

Ярко представлена тема чемпионата по хоккею, проходившего в Минске, и громкие победы наших спортсменов на сочинской Олимпиаде.

Особая доминанта праздника – патриотическая акция. Александр Лукашенко вместе с сотнями тысяч белорусов в Минске, областных и районных центрах и Брестской крепости исполнил государственный гимн.

Минчане:

Салют замечательный. Учитывая то, что я была первый раз на параде, то мне очень понравилась наша военная техника и наша рота почетного караула.

Вообще шикарно, потрясающее зрелище. Очень понравилось.

Спасибо большое стране за праздник. Такого праздника мы еще не видели.