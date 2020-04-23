Белгидромет о ситуации в Беларуси в связи с пожарами в зоне ЧАЭС: «Превышения радиационных параметров не фиксируется»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Горящие леса вокруг Чернобыльской зоны на территории Украины: насколько угрожающи для нас эти пожары?

Александр Коновальчик, начальник Белгидромета:

Стоит сказать, что изменения радиационной обстановки при поступлении радиоактивных веществ в атмосферу от пожаров напрямую связано с метеорологической ситуацией. С 4 по 20 апреля на территории Республики Беларусь преобладал западный, северо-западный перенос воздушных масс. Только один день – это 13-го числа – фиксировалось перемещение воздушных масс в сторону нашей страны.

По данным стационарных пунктов наблюдения, радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, расположенной в зоне влияния Чернобыльской АЭС, Ровенской АЭС, превышений уровня над установившимися многолетними значениями выявлено не было.

Уровни суммарной бета-активности и содержания цезия-137 в пробах атмосферного воздуха соответствовали установившимся многолетним значениям. То есть радиационная обстановка на территории Брестской, Гомельской областей, как и в целом по стране, остаётся стабильной. Превышения радиационных параметров не фиксируется.