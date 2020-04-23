«И это будет угроза». Пожары в зоне ЧАЭС: опасность не в хранилище ядерных отходов

Владимир Каменков, председатель комитета «Ветераны Чернобыля» Белорусского общественного объединения ветеранов:

Мы должны учесть, что атомная электростанция нынешняя, саркофаг, который мы в своё время строили, в 1986 году, он был рассчитан на 20 лет. Он стоял 25 лет. Через 25 лет там сделали новую арку, новый саркофаг, который задвинули на этот саркофаг, бывший, для последующего демонтажа всех этих старых конструкций. Пока это не ведётся в силу там каких-то финансовых и иных дел, но это украинская сторона. Советским Союзом, специалистами высокого класса тогда было построено хранилище для временного содержания отходов любой атомной АЭС. То есть Чернобыльской – в том числе. И вот угроза была, что этот пожар, который возник там – самовольно или с помощью людей – этот пожар приближался к этому хранилищу. Но хранилище было рассчитано, оно и остаётся рассчитанным, такой степени защиты, что, в принципе, локальный, местный, небольшой пожар вреда не принесёт. Но угроза могла быть. И поэтому украинские пожарные, соответственно, своими службами его ликвидировали.

А так любой пожар, неважно, где бы он ни возник – на территории Украины, Беларуси, особенно в заповеднике, он несёт к тому, что воздушными массами выносятся радиоактивные вещества, в том числе особенно трансурановые элементы, особенно америций-241, который альфа-излучатель. И его почему-то не определяют. У нас только две лаборатории в Беларуси по определению альфа-излучателей. Это гистохимический анализ, это непростой анализ. И это будет угроза.