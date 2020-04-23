Осматривают с дронов, тушат возгорания с самолётов. Как в Беларуси следят за ситуацией на загрязнённых территориях

Владимир Каменков, председатель комитета «Ветераны Чернобыля» Белорусского общественного объединения ветеранов:

Надо отдать должное, что в течение нескольких последних лет или даже всех лет (потому что одним из инициаторов этого заповедника было и наше письмо – я был в должности главного радиолога сектора №1 в 1996 году) – мы тогда писали в Совмин, что нужно эти территории изолировать, засеять их молодыми саженцами и оставить. И потом уже учёные это доработали, специалисты сделали Полесский государственный радиоэкологический заповедник. Так вот люди, которые там работают, и директор нынешний – там уже новый директор относительно недавно – они в течение всех этих лет после Чернобыльской катастрофы максимально прикладывают усилия к ликвидации возможного возгорания. И даже, если было.

Сейчас они оснащены дронами – это более современная техника. И они со своих наблюдательных мест, не заходя на высокорадиоактивные точки, могут прогнозировать или просматривать эту территорию – что там делается. И в случае возникновения даже малейшего возгорания, применяют средства тушения с помощью воздушных различных устройств. Имею в виду – с самолётов. Это люди – уже своего рода ликвидаторы нынешнего времени. Они работают вахтовым методом.