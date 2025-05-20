Без испытаний! Кто имеет право на льготы при поступлении в вузы?

Горячая пора начинается в школах. 11-классники активно готовятся к сдаче выпускных испытаний. Уже с 26 мая начнутся экзамены, а в конце июня абитуриенты направятся с документами в приемные комиссии вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако проходить через ЦТ для поступления в вуз придется далеко не всем. В Беларуси предусмотрены определенные льготы. Кто сможет зачислиться на первый курс без испытаний – в репортаже Алины Мычко. Пока 11-классники штудируют учебники, Анастасии Кузьминич волноваться не о чем. Свой проходной билет на выбранный факультет она уже получила. На руках – рекомендация наблюдательного совета детского технопарка. Девушка блестяще защитила проект по информационной безопасности и теперь может поступить в БГУИР без испытаний. Осталось только сдать выпускные экзамены и пройти собеседование в вузе.

Анастасия Кузьминич, учащаяся гимназии № 33 Минска:

Я защитила проект по симулятору социальной инженерии, это программа, которая помогает людям научиться избегать различные виды атак для того, чтобы им противостоять. Кроме того, мой продукт был зарегистрирован в центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь. Мой путь был очень долгий, я очень долго к этому шла, очень долго работала над проектом. И со временем начинала просто потихонечку понимать, что уже совсем скоро я получу эту рекомендацию заветную. Именно поэтому эффекта вау не было, а была просто радость, что я справилась, наконец-то все это закончилось. Одноклассники Анастасии воспользуются другой льготой. Ребята заканчивают инженерный класс, а значит, смогут поступить без сертификатов ЦТ на более чем 70 специальностей. Для Беларуси это первый подобный опыт. В 2025 году профильные классы закончат около 2,5 тысячи человек.

Василий Бондарик, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

В этом году в Белорусской государственной университет информатики и радиоэлектроники будет осуществляться набор выпускников инженерных классов впервые на специальность, у нас единственная специальность – инженерно-педагогическая деятельность. Там 25 человек – план приема, соответственно, до 80 % от плана приема мы можем взять по собеседованию выпускников инженерных классов. Миновать этап ЦТ могут и лауреаты специальных фондов Президента. Благодаря высокой награде в вуз планирует поступить Илья Новик. Парень с детства увлекается биологией, пишет научные работы и занимает высокие места на престижных международных олимпиадах и конкурсах. Связать свою жизнь планирует с медициной.

Илья Новик, учащийся гимназии № 15 Минска:

Я собираюсь поступать в медицинский университет. Скорее всего, в БГМУ. Но со специальностью я еще не определился. Скорее всего, лечебное направление либо стоматологическое. Я давно занимаюсь биологией, это мой любимый предмет. Я победитель республиканских и международных олимпиад по биологии. Работа была по теме создания биоразлагаемых контейнеров на основе базидиальных грибов. Победа на республиканской или международной олимпиаде – это автоматически 100 баллов ЦТ по профильному предмету, а также возможность стать первокурсником без испытаний. Право на поступление по такой траектории имеют лауреаты 12 олимпиад и конкурсов.

Роман Лукашов, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного медицинского университета:

Этот старт, который им дан при олимпиадах, немаловажную роль для них играет. Но хотелось бы сказать, что эти дети, конечно, очень все уверенные, но, когда они приходят к нам в университет, в принципе, все обнуляется. То есть они такие же студенты, как и другие, несмотря на то, что у них где-то получше знания, где-то они поувереннее себя чувствуют, с ними надо правильно работать. С будущим местом работы многие предпочитают определиться еще до поступления. Все большую популярность набирает целевое направление. Абитуриентам, заключившим договор, достаточно сдать внутренний экзамен в вузе по профильному предмету. Поступить таким образом можно практически на все специальности. По заявкам организаций в вузах выделено свыше 6 тысяч мест.