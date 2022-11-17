«Налог на профессиональный доход». В МНС презентовали новое приложение для самозанятых

Новости Беларуси. Мобильное приложение «Налог на профессиональный доход» презентовали в профильном ведомстве. Премьер-министр Роман Головченко в ходе презентации отметил, что важно продолжать воспитывать культуру оплаты налогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная особенность новшеств – абсолютно дистанционный, основанный на цифровом взаимодействии механизм работы плательщика и налоговой службы. Тех, кто сможет воспользоваться этим новым налоговым режимом, определит перечень, сформированный постановлением правительства. Предположительно, заинтересовать налог на профессиональный доход может порядка 10 тысяч физлиц – это ремесленники, владельцы агроэкоусадеб и не только. В то же время у плательщиков остается выбор: переходить на новый налоговый режим или остаться на прежнем.

Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси: Мы не предполагаем отмену действующих налоговых режимов. То есть они все на данном этапе будут применяться параллельно. Как я уже сказал, в настоящее время наши самозанятые граждане могут уплачивать единый налог с физических лиц до начала осуществления деятельности. Они могут платить ремесленный сбор или сбор на развитие агроэкотуризма. Отличие этого сбора: абсолютно дистанционное цифровое взаимодействие и элемент экономической справедливости. Здесь наши граждане будут платить налог от размера полученного дохода.

Артем Мороз, исполнительный директор ОАО «Банк развития Беларуси»:

Основной плюс к мобильной версии – использование удобных форм безналичных платежей. Мы можем использовать NFC-чип, сервис SoftPOS, принимать безналичные платежи, формировать QR-коды. Очень удобно использовать услугу оплаты через ЕРИП. Что важно, в этом приложении сделана удобная идентификация пользователя с использованием межбанковской системы идентификации и через мобильного оператора.

Налог на профессиональный доход вводится с 1 января 2023 года. С этого же момента можно будет и скачать новое программное обеспечение в магазинах приложений.