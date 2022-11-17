Прямой эфир

Брускетта с томатами и мягким творогом. Как быстро приготовить это блюдо?

17 ноября 2022 09:09
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень популярное фото из социальных сетей.

Брускетта с томатами и мягким творогом. Как быстро приготовить это блюдо?-1

Ингредиенты:
Багет – 1 шт.
Томаты черри – 5 шт.
Мягкий творог по вкусу.
Растительное и оливковое масло.
Петрушка по вкусу.
Сухой чеснок по вкусу.
Соль по вкусу.

Брускетта с томатами и мягким творогом. Как быстро приготовить это блюдо?-4

Разрезаем багет на половинки и вдоль. Две половинки багета перекладываем на противень. Смазываем хлеб растительным маслом и присыпаем сухим чесноком.

Заранее разогрейте духовку. Отправляем хлеб немного подрумяниться.

Брускетта с томатами и мягким творогом. Как быстро приготовить это блюдо?-7

Подготовим начинку для брускетт. Томаты режем вдоль, должны получиться небольшие кусочки. Также добавим сюда мелко нарезанную петрушку, крупную соль и нерафинированное оливковое масло. Немного перемешаем.

Брускетта с томатами и мягким творогом. Как быстро приготовить это блюдо?-10

Хлеб отлично запекся. Начинаем собирать брускетту.

Брускетта с томатами и мягким творогом. Как быстро приготовить это блюдо?-13

Намазываем мягкий творог. И поверх творога выкладываем томаты. Сюда отлично подходят как сырые томаты, так и немного прогретые на сковородке с чесноком и оливковым маслом. Завтрак готов.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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