Брускетта с томатами и мягким творогом. Как быстро приготовить это блюдо?

Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень популярное фото из социальных сетей.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень популярное фото из социальных сетей.
Ингредиенты:
Багет – 1 шт.
Томаты черри – 5 шт.
Мягкий творог по вкусу.
Растительное и оливковое масло.
Петрушка по вкусу.
Сухой чеснок по вкусу.
Соль по вкусу.
Разрезаем багет на половинки и вдоль. Две половинки багета перекладываем на противень. Смазываем хлеб растительным маслом и присыпаем сухим чесноком.
Заранее разогрейте духовку. Отправляем хлеб немного подрумяниться.
Подготовим начинку для брускетт. Томаты режем вдоль, должны получиться небольшие кусочки. Также добавим сюда мелко нарезанную петрушку, крупную соль и нерафинированное оливковое масло. Немного перемешаем.
Хлеб отлично запекся. Начинаем собирать брускетту.
Намазываем мягкий творог. И поверх творога выкладываем томаты. Сюда отлично подходят как сырые томаты, так и немного прогретые на сковородке с чесноком и оливковым маслом. Завтрак готов.
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