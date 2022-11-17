Брускетта с томатами и мягким творогом. Как быстро приготовить это блюдо?

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень популярное фото из социальных сетей.

Ингредиенты:

Багет – 1 шт.

Томаты черри – 5 шт.

Мягкий творог по вкусу.

Растительное и оливковое масло.

Петрушка по вкусу.

Сухой чеснок по вкусу.

Соль по вкусу.

Разрезаем багет на половинки и вдоль. Две половинки багета перекладываем на противень. Смазываем хлеб растительным маслом и присыпаем сухим чесноком. Заранее разогрейте духовку. Отправляем хлеб немного подрумяниться.

Подготовим начинку для брускетт. Томаты режем вдоль, должны получиться небольшие кусочки. Также добавим сюда мелко нарезанную петрушку, крупную соль и нерафинированное оливковое масло. Немного перемешаем.

Хлеб отлично запекся. Начинаем собирать брускетту.