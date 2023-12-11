В Беларуси определили дату начала агитационного периода

Агитационный период в Беларуси начнется с 31 января и будет длиться до 24 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Единый день голосования так называемый день тишины.

В отведенное время можно будет проводить собрания, пикеты, митинги в уведомительном порядке, встречи с избирателями, изготавливать листовки. Бесплатно – кандидаты в депутаты Палаты представителей получат возможность разместить предвыборные программы в СМИ, выступить по телевидению, радио, принять участие в дебатах. Для кандидатов в депутаты Советов областного и базового уровня законом предоставлена возможность бесплатно публиковать свои программы на интернет-сайтах местных органов власти. Одно из новшеств отсутствие избирательных участков за границей.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Центральная комиссия прорабатывает вопрос с Министерством иностранных дел, с Минским городским исполнительным комитетом о том, чтобы определить на территории Минска какой-то из участков после того, как они будут образованы. Чтобы у наших граждан, у наших избирателей, которые постоянно проживают за границей, была возможность при желании приехать и принять участие в голосовании по выборам депутатов только Палаты представителей. Потому что депутаты местных Советов депутатов избираются жителями той административно-территориальной единицы, на территории который соответствующие избиратели проживают.

Кроме того, кандидаты в депутаты смогут создать собственные избирательные фонды и финансировать за счет этих средств любую, не запрещенную законом, агитационную деятельность.