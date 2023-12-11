Наталья Кочанова провела совещание по развитию производства изделий из натурального меха

Председатель Совета Республики Национального собрания, уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Кочанова провела совещание по вопросам сохранения и развития производства изделий из натурального меха в Белкоопсоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем участвовали представители правительства, Беллегпрома и непосредственно Белкоопсоюза. Обсуждались поручения, которые спикер верхней палаты парламента озвучила при посещении предприятия в ноябре. Среди них повышение заработной платы, отношение руководства к коллективу, организационные вопросы деятельности. Отдельно остановились на укомплектованности предприятия специалистами. До недавнего времени в коллективе работали полсотни человек, сейчас осталось 17. На совещании обсудили меры, которые планируется предпринять, чтобы улучшить кадровую ситуацию.

Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха унитарного предприятия «Гроднокоопмех»:

Произведена реорганизация нашего производства. Нам обещают выделить площадку в городе. Наши специалисты уникальны – они занимали высшие места в международных, мировых дизайнерских конкурсах работ по меху. И хотелось бы, чтобы наши изделия опять радовали наших и белорусских покупательниц, и покупательниц, которые у нас имеются за рубежом. Будем надеяться, что это новый виток, новый шаг для нашего производства. И дальше мы будем развиваться и радовать наших покупательниц.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы видим в настоящее время, что неэффективно работают предприятия. Приняты решения сегодня о том, чтобы догрузить это предприятие. Есть интерес уже китайских потребителей на эти изделия и учитывая то, что наша страна имеет основной объем норки.

После совещания прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания с трудовым коллективом управления по производству и реализации изделий из натурального меха «Гроднокоопмех».