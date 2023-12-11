Большое турне Лукашенко. Что в кейсах сотрудничества? Обсудят в ток-шоу «По существу»

Большое международное турне Александра Лукашенко: Эмираты, Китай, Африка. Какая логика и связь в маршруте следования белорусского лидера? Что уже в кейсах сотрудничества?

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» разберем, хорошо ли жить на селе. Именно там проживает треть белорусов.

Стать участником может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Вопрос, комментарий может подкинуть повод для дискуссии.