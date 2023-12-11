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Большое турне Лукашенко. Что в кейсах сотрудничества? Обсудят в ток-шоу «По существу»

11 декабря 2023 13:45
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Большое международное турне Александра Лукашенко: Эмираты, Китай, Африка. Какая логика и связь в маршруте следования белорусского лидера? Что уже в кейсах сотрудничества?

Большое турне Лукашенко. Что в кейсах сотрудничества? Обсудят в ток-шоу «По существу»-1

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» разберем, хорошо ли жить на селе. Именно там проживает треть белорусов.

Стать участником может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Вопрос, комментарий может подкинуть повод для дискуссии.

Присоединяйтесь к единственному на отечественных экранах ток-шоу, которое работает в прямом эфире, этим вечером на СТВ в 18:30.

# Рабочая поездка Президента # общество # Фотофакт

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