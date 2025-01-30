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Лукашенко поздравил работников и ветеранов Мозырского НПЗ с 50-летием предприятия

30 января 2025 06:51
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Первая товарная продукция – автобензин – получена 30 января 1975 года на Мозырском НПЗ. Работников и ветеранов с 50-летием со дня образования предприятия поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил работников и ветеранов Мозырского НПЗ с 50-летием предприятия-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За эти годы будущим полесским гигантом белорусской нефтехимии пройден большой путь, отмеченный высокими профессиональными достижениями. Начавшаяся в непростые 90-е годы прошлого столетия амбициозная программа поэтапной модернизации позволила предприятию внедрить передовые технологии, выйти на мировые стандарты качества и безопасности производства.

Глава государства констатировал, что благодаря воплощению в жизнь смелых решений Мозырский НПЗ сейчас надежно работает и уверенно смотрит в будущее. Президент пожелал работникам и ветеранам крепкого здоровья, счастья, мира и добра, а предприятию – новых производственных успехов.

# Александр Лукашенко # Предприятия Беларуси

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