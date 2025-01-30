Как понять, что у грудного ребёнка болит голова? Невролог о симптомах и причинах недомогания

Головная боль у детей – это проблема, с которой сталкиваются многие родители, зачастую она вызывает немало тревог. Некоторые дети выражают свое недомогание словами, другие могут лишь жаловаться на плохое самочувствие или капризничать. Порой сами дети не могут точно описать, что их беспокоит, и это добавляет сложности в определении причины боли.

Светлана Волчецкая, детский невролог медицинского центра «Нордин»:

Грудные дети не пожалуются, конечно, на головную боль, но головная боль у маленького ребенка – это нарушение поведения, отказ от еды, срыгивания, набухание большого родника. Такие симптомы, которые относятся к общемозговым симптомам. Это тоже может оценивать и родитель, и доктор на приеме.

Головные боли у детей можно разделить на два типа. Первичные головные боли – не обусловленные другими заболеваниями состояния, такие как мигрень или головная боль напряжения. Вторичные головные боли считаются симптомом другого заболевания. Они могут возникать в результате инфекции, например, гриппа или менингита, травмы головы, анемии, повышения артериального давления и других патологий. Светлана Волчецкая:

Красными флажками головной боли, ситуация, когда родителям всегда нужно пойти к неврологу на осмотр, – это если головная боль преобладает в ночное время. Если головная боль беспокоит утром, если головная боль сопровождается рвотой, сочетается с неврологической симптоматикой, например, нарушением походки, координации, нарушением зрения, – это те моменты, которые должны насторожить родителей. Обязательно привести на осмотр к неврологу.

Стресс и тревога существенно влияют на состояние детей. Переход в новую школу, проблемы в общении с ровесниками или давление со стороны родителей могут спровоцировать головную боль. Важно обращать внимание на эмоциональное состояние ребенка и поддерживать его в трудные моменты. Светлана Волчецкая:

Самые частые пациенты с головной болью – это подростки. Первое, что нужно сделать подростку, – это нормализовать его рабочий день. Если можно, убрать дополнительные занятия по школе с репетиторами. Эта ситуация должна быть оптимизирована. У ребенка-подростка должен быть адекватный сон. По возрасту это 8-9 часов сна. У ребенка должен быть режим дня сформирован таким образом, чтобы его нагрузка по школе чередовалась с отдыхом.

Иногда головная боль может быть связана с дефицитом определенных веществ в организме или наличием пищевых аллергий. Голод или нерегулярное питание также могут приводить к головным болям, так как мозг нуждается в постоянном источнике энергии. Светлана Волчецкая:

У подростка обязательно должна быть физическая активность. Физическая активность 15-летнего подростка в принципе равна физической активности взрослого человека. У подростка должен быть контроль гаджетов. К сожалению, современные подростки нарушают режим и гигиену зрения и получают огромную зрительную нагрузку. С этим часто связаны их головные боли.