В Беларуси обсуждается возможность введения ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Духовно-нравственная сфера – важная составляющая национальной безопасности. На стадии обсуждения находится проект закона о внесении изменений в кодексы об административной ответственности. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. В числе его новелл – введение административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработчики предлагают штрафовать за распространение информации, которая формирует «представления о привлекательности» свободных отношений, чайлдфри, однополых браков и других новомодных западных веяний. Штраф увеличится, если с такой информацией ознакомится несовершеннолетний. Подобные меры действуют в России. А Мининформ нашей страны уже ведет работу по выявлению и недопущению распространения деструктивной литературы. Издания из списка, в котором сейчас 110 позиций, нельзя продавать в Беларуси. Одной из стратегических основ, консолидирующих наше общество, является тезис «Крепкая семья – сильное государство». Именно поэтому в Конституцию включено определение брака как союза между мужчиной и женщиной. Защита института традиционной семьи нашла отражение и в Концепции национальной безопасности. Это наш ответ на попытки насаждения идеологии так называемой западной «толерантности».