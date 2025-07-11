Прямой эфир

В Беларуси обсуждается возможность введения ответственности за ЛГБТ-пропаганду

11 июля 2025 06:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Духовно-нравственная сфера – важная составляющая национальной безопасности. На стадии обсуждения находится проект закона о внесении изменений в кодексы об административной ответственности. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. В числе его новелл – введение административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси обсуждается возможность введения ответственности за ЛГБТ-пропаганду-2

Разработчики предлагают штрафовать за распространение информации, которая формирует «представления о привлекательности» свободных отношений, чайлдфри, однополых браков и других новомодных западных веяний. Штраф увеличится, если с такой информацией ознакомится несовершеннолетний. Подобные меры действуют в России. А Мининформ нашей страны уже ведет работу по выявлению и недопущению распространения деструктивной литературы. Издания из списка, в котором сейчас 110 позиций, нельзя продавать в Беларуси. Одной из стратегических основ, консолидирующих наше общество, является тезис «Крепкая семья – сильное государство». Именно поэтому в Конституцию включено определение брака как союза между мужчиной и женщиной. Защита института традиционной семьи нашла отражение и в Концепции национальной безопасности. Это наш ответ на попытки насаждения идеологии так называемой западной «толерантности».

# Закон # Государственная политика # Брак и семья

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко на «Славянском базаре»: друзья, берегите свою историческую память и традиции
11 июля 2025 05:59

Лукашенко на «Славянском базаре»: друзья, берегите свою историческую память и традиции

«На политической сцене сегодня как минимум 5 Трампов» – Воскресенский о переговорах РФ и США
10 июля 2025 19:49

«На политической сцене сегодня как минимум 5 Трампов» – Воскресенский о переговорах РФ и США

Лукашенко: говорят, «Славянский базар» вне политики – нет, это самая главная политика
10 июля 2025 19:46

Лукашенко: говорят, «Славянский базар» вне политики – нет, это самая главная политика