Григорий Азаренок, СТВ:

Что касается России, Соединенных Штатов, вот этого переговорного трека. Есть ли еще надежда?

Юрий Воскресенский, политолог:

Дело в том, что абсолютно непонятно, с кем вести переговоры. Потому что на сегодняшний день мы имеем на политической сцене как минимум 5 Трампов. Значит, Трамп – политик, Трамп – шоумен, Трамп – бизнесмен. А Трамп – политик в свою очередь делится на Трампа-агрессора, Иран-Ближний Восток, и Трампа-миротворца. С каким Трампом вести переговоры непонятно, потому что Трамп, выступающий в понедельник, делает все наоборот во вторник, А то, что делается во вторник, опровергается Трампом в среду. Вот в этом и весь смысл, в непоследовательности политики американского президента. И мне кажется, вне искренности американских политических элит перейти к переговорному треку, который установит долгосрочный мир. Если они этого не хотят делать, значит, мы это делать будем – принуждение к миру – без них. Вот и все. Сейчас не тот 94-й год, о котором мы вспоминали, когда Клинтон был король мира. Сейчас страны БРИКС, куда входят в том числе в качестве наблюдателя пока еще Беларусь, страна-партнер. Они обладают и контролируют 40 % мировой экономики. Они недавно сказали, что на своем заявлении, принятом Бразилией на саммите, что санкционная политика, вот это санкционные ограничения недопустимы.