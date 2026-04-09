В Беларуси обновлен порядок ввоза и проведения контроля почтовых отправлений

В Беларуси обновлен порядок ввоза гражданских беспилотных летательных аппаратов и проведения таможенного контроля международных почтовых отправлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ вносит изменения в правила выдачи разрешений на ввоз гражданских беспилотников и авиамоделей. Из процедуры исключается этап, когда Госкомвоенпром должен был подтверждать, что устройство не относится к военной или двойной продукции. Теперь этот шаг упразднен, что делает оформление ввоза более прямым и понятным.

Корректировки коснулись и контроля международных почтовых отправлений, а также товаров, поступающих физическим лицам из стран ЕАЭС. Перевозчики обязаны четко выполнять требования таможни при проведении контроля, а в документах будет появляться дополнительная запись – уникальный регистрационный номер. Кроме того, в Минском районе открываются два новых места проведения таможенного контроля. Это позволит перераспределить потоки и ускорить обработку отправлений.