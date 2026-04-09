В Речицком районе чествовали легендарного руководителя СПК «50 лет Октября»

Более 55 лет он возглавлял одно из самых стабильных и успешных хозяйств Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я благодарен судьбе, что такой человек есть в стране и в моей жизни. Григорий Куприянович, крепких тебе еще лет жизни. Каждый год теперь проживай в свое удовольствие, потому что вы это заслужили. Пускай (передали в надежные руки, молодежь кругом) хозяйство делает еще шаги вперед. Мы всегда тоже с вами, и еще позвольте вас обнять.

За долгие десятилетия работы Григорий Шпаков стал настоящим символом сельского труда. Его вклад отмечен орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», множеством медалей и званий. Он – заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси, почетный гражданин Речицкого района и Гомельской области.

Его жизненный путь – это история человека, который не искал легких дорог, а всю жизнь работал ради будущего своей малой Родины. И сегодня его труд по-прежнему вызывает уважение и искреннюю благодарность.