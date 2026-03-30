В Беларуси в трех пунктах пропуска начали эксперимент для ускорения таможенных процедур

С 30 марта в пунктах пропуска «Козловичи», «Берестовица» и «Григоровщина» начинается эксперимент, который должен ускорить таможенные операции и упростить работу для участников внешнеэкономической деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесу предлагают заранее, в электронном виде, отправлять документы, которые обычно сопровождают груз: транспортные накладные, счета‑инвойсы и другие бумаги, прилагаемые к электронной транзитной декларации. Это можно сделать с помощью электронной услуги. Чтобы взаимодействие было удобным, таможня просит направлять полный комплект отсканированных документов – спецификации, упаковочные листы и их переводы – в читаемом формате PDF или TIFF с распознаванием текста. Эксперимент продлится до 31 мая. По его итогам оценят, насколько электронный обмен ускоряет оформление и можно ли расширит практику на другие направления.