Аналитика и проверенные решения – Сбер Банк выступает генпартнером IV Белорусско-российского турконгресса

Генеральный партнер IV Белорусско-российского туристического конгресса – Сбер Банк. Сегодня российские туристы составляют около 90 % въездного потока в Беларусь, и многие из них – клиенты Сбера. Поэтому материнский банк располагает ценной аналитикой для туристической отрасли и делится этими данными с белорусским Сбером: как часто гости приезжают, какие направления выбирают, как выстраивают свои поездки. Эти данные помогают точнее формировать стратегию развития туризма в Беларуси.

Кроме того, у Сбера есть проверенные решения, которые способствуют повышению качества сервиса и развитию туристической инфраструктуры.

Александра Русецкая, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ОАО «Сбер Банк»:

Мы видим, что также растет уровень требований и ожиданий у туристов, кто приезжают сюда, именно к качеству сервиса и перечню получаемых услуг. Поэтому мы работаем по всем этим направлениям, от стандартных продуктов банкинга по поддержке оборотной деятельности, текущей деятельности предпринимателей в сфере туризма, мы сейчас сильно фокусируемся на финансировании инвестиционных идей. Ну и, конечно же, мы готовы представить туристическому рынку и цифровые решения, самые удобные платежные сервисы для того, чтобы въезжающим туристам было удобно, комфортно, быстро и классно в Беларуси.