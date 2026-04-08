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Аналитика и проверенные решения – Сбер Банк выступает генпартнером IV Белорусско-российского турконгресса

08 апреля 2026 18:59
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Генеральный партнер IV Белорусско-российского туристического конгресса – Сбер Банк. Сегодня российские туристы составляют около 90 % въездного потока в Беларусь, и многие из них – клиенты Сбера. Поэтому материнский банк располагает ценной аналитикой для туристической отрасли и делится этими данными с белорусским Сбером: как часто гости приезжают, какие направления выбирают, как выстраивают свои поездки. Эти данные помогают точнее формировать стратегию развития туризма в Беларуси.

Аналитика и проверенные решения – Сбер Банк выступает генпартнером IV Белорусско-российского турконгресса-2

Кроме того, у Сбера есть проверенные решения, которые способствуют повышению качества сервиса и развитию туристической инфраструктуры.

Аналитика и проверенные решения – Сбер Банк выступает генпартнером IV Белорусско-российского турконгресса-4

Александра Русецкая, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ОАО «Сбер Банк»:
Мы видим, что также растет уровень требований и ожиданий у туристов, кто приезжают сюда, именно к качеству сервиса и перечню получаемых услуг. Поэтому мы работаем по всем этим направлениям, от стандартных продуктов банкинга по поддержке оборотной деятельности, текущей деятельности предпринимателей в сфере туризма, мы сейчас сильно фокусируемся на финансировании инвестиционных идей. Ну и, конечно же, мы готовы представить туристическому рынку и цифровые решения, самые удобные платежные сервисы для того, чтобы въезжающим туристам было удобно, комфортно, быстро и классно в Беларуси.

Аналитика и проверенные решения – Сбер Банк выступает генпартнером IV Белорусско-российского турконгресса-6

В 2025 году более миллиона россиян отдыхали в белорусских гостиницах или аналогичных местах размещения. Интерес к путешествиям по территории Союзного государства не исчерпан. Добиться роста можно только сообща. 8 апреля на полях конгресса был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ответственными за развитие туризма в Минске и Москве.

*На правах рекламы.

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