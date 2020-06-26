В Беларуси нужно создать Институт национальной памяти?

Игорь Марзалюк, СТВ: У Расіі ёсць фонд гістаычнай памяці.

Анатолий Великий, преподаватель кафедры истории Беларуси и славянских народов исторического факультета Белорусского государственного университета им. М. Танка: Ужо колькі раз ўзгадвалі нашых суседзяў. І, я думаю, усім тут нам зразумела, і я ведаю Вашу ідэю, я падтрымліваю, адкрыта скажу: інстытуты, народ, памяць. Паглядзіце: у Польшчы ёсць? Ёсць. Україна ёсць? Ёсць. Нацыянальныя.

Анатолий Великий:

Тое ж самае. Гэта аналог. Тое ж самае. І як, я не пабаюся гэтага слова, я добра ведаю Польшчу, амаль ва ўсіх ваеводствах есць лакальныя інстытуты, як яны пішуць, і яны выконваюць, не баюсь гэтага слова, дзяржаўны заказ на тую гістарычную палітыку, якую адлюстроўвае цяперашняя Польшча. Не больш, не менш. Я заўсёды кажу – тут пачынаюць гвалцець: «Вот, Свабода! Нам не дадут это, не дадут это». Но там и другое есть.

Но Институт национальной памяти ці ў іншай форме яго можаце назваць – калі не інстытут, іншая структура, але каб яна канцатравала, аб’ядноўвала, выпрацоўвала накірункі і давала. А калі не, то з дзяржаўнай трыбуны прафесійныя гісторыкі будут казаць «Не». Што робіцца ў нашых краінах-суседзей. Там вельмі жорстка. Вельмі накіравана, вельмі абгрунтаваная гістарычная палітыка памяці.

Вы пагладзіце: тут узгадывалі і Расійскую Федэрацію, і Польшча – кожны мае канцэпцыю сваёй гістарычнай памяці і гістарычнай палітыкі. І вельмі жорстка праводзяць яе. Я не бачу тут ніякіх памкненняў абмяжаваць. У нас архівы 100 працэнтаў адкрыты. Хто вам забараняе ісці працаваць? Але ёсць канцэпт, ёсць ідэя, а гісторыя выхоўвае грамадзяніна, і гэты канцэпт павінен быць. І структура павінна быць.