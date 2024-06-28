В Беларуси новых министров представили коллективам

Глава государства поставил задачу серьезного роста в АПК. Надо достичь отметки не ниже 9 миллиардов долларов экспорта продуктов питания и продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем с высокой степенью добавленной стоимости. Для этого необходимо привлекать в страну современные технологии переработки и развивать новые виды производства. На все это нацелено и Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Там тоже новый руководитель.

Анатолия Линевича 28 июня представили коллективу. Он заверил, что прекрасно понимает значимость поставленных перед ним задач и приложит все силы для безусловного их выполнения. Это обеспечение роста производства сельхозпродукции не менее чем на 6 % к уровню 2023 года, завершение программы строительства современных молочно-товарных комплексов, эффективное использование восстановленных земель.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Сегодня основные вопросы – это уборка. Но занимаются этим в основном регионы, а нам нужно определять будущее сегодня. Применение новых технологий в сельском хозяйстве. Нужно завершить все начатые вопросы в строительство молочно-товарных комплексов. Необходимо работать с кадрами – очень серьезный вопрос. Сегодня недостаток на селе не только специалистов, но и людей массовых профессий. Этим нужно заниматься. Для того сегодня и отрабатывается вопрос новых технологий.