Мечтала встретиться – выпускница рассказала, какие слова Президента оказались для неё пророческими

Вы – символ будущего родной Беларуси. Именно в таком ключе и с таким теплым посылом сегодня звучали мудрые слова в адрес нашего молодого поколения. Во Дворце Независимости прошла церемония награждения выпускников и преподавателей вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учеба на отлично в медуниверситете, активная общественная деятельность и как результат красный диплом – так в жизни приоритеты расставил Антон Гутырчик. Он выпускник БГМУ, а точнее, уже стоматолог-хирург. Своими достижениями молодой человек гордится. Вот еще один повод для гордости – Благодарность от Президента.

Антон Гутырчик, выпускник Белорусского государственного медицинского университета:

Я старался все это время. И очень приятно, почетно получить такую награду от главы государства. Как мне кажется, самую наивысшую, которую в принципе можно получить на сегодня. Не лишним будет сказать, что в каждом успехе будь то ученика, будь то студента – огромная заслуга и преподавателя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо вам за великий, величайший труд. Прежде чем войти в аудиторию и возглавить учебный процесс, вы проделали большой путь. Вы много учились, работали и продолжаете совершенствовать свои компетенции, потому что в вашей профессии надо идти в ногу со временем и вести за собой учеников. Иначе нельзя. Искреннее желаю вам сил, терпения, гордости за каждого воспитанника, в которого вы, уверен, вложили душу.

Наверняка, каждый помнит свои учебные годы: если «не влюбить» в предмет, а читать, преподавать скучно и однообразно, то и результата как такового не будет. Мы часто говорим, что нынешнее поколение другое. Значит, и работать с ним надо по-другому.

Наталья Дмитрович, доцент кафедры биотехнологий Полесского государственного университета:

С ними достаточно интересно, они очень разные все, разноплановые, развитые. У них все-таки новые подходы какие-то имеются, новые идеи. То есть они не боятся так, возможно, как мы, подходить к преподавателю, общаться, задавать вопросы, что-то предлагать. У нас это все-таки было немножко не так. Они более раскованные в этом плане. Это прям видно.