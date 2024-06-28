Мечтала встретиться – выпускница рассказала, какие слова Президента оказались для неё пророческими
Вы – символ будущего родной Беларуси. Именно в таком ключе и с таким теплым посылом сегодня звучали мудрые слова в адрес нашего молодого поколения. Во Дворце Независимости прошла церемония награждения выпускников и преподавателей вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учеба на отлично в медуниверситете, активная общественная деятельность и как результат красный диплом – так в жизни приоритеты расставил Антон Гутырчик. Он выпускник БГМУ, а точнее, уже стоматолог-хирург. Своими достижениями молодой человек гордится. Вот еще один повод для гордости – Благодарность от Президента.
Антон Гутырчик, выпускник Белорусского государственного медицинского университета:
Я старался все это время. И очень приятно, почетно получить такую награду от главы государства. Как мне кажется, самую наивысшую, которую в принципе можно получить на сегодня.
Не лишним будет сказать, что в каждом успехе будь то ученика, будь то студента – огромная заслуга и преподавателя.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо вам за великий, величайший труд. Прежде чем войти в аудиторию и возглавить учебный процесс, вы проделали большой путь. Вы много учились, работали и продолжаете совершенствовать свои компетенции, потому что в вашей профессии надо идти в ногу со временем и вести за собой учеников. Иначе нельзя. Искреннее желаю вам сил, терпения, гордости за каждого воспитанника, в которого вы, уверен, вложили душу.
Наверняка, каждый помнит свои учебные годы: если «не влюбить» в предмет, а читать, преподавать скучно и однообразно, то и результата как такового не будет. Мы часто говорим, что нынешнее поколение другое. Значит, и работать с ним надо по-другому.
Наталья Дмитрович, доцент кафедры биотехнологий Полесского государственного университета:
С ними достаточно интересно, они очень разные все, разноплановые, развитые. У них все-таки новые подходы какие-то имеются, новые идеи. То есть они не боятся так, возможно, как мы, подходить к преподавателю, общаться, задавать вопросы, что-то предлагать. У нас это все-таки было немножко не так. Они более раскованные в этом плане. Это прям видно.
Про таких, как она, обычно говорят – умница и красавица. Победительница студенческой юридической олимпиады, республиканской Лиги дебатов, финалистка конкурса «Студент года». Наверняка, почетный список Стефании-Виталии Винничек можно еще продолжать. Есть уже и Благодарность от Президента. Но побывать на сегодняшней торжественной церемонии лично для нее – еще и давняя мечта длиною в 13 лет.
Стефания-Виталия Винничек, выпускница Белорусского государственного университета:
Действительно ценно, важно встретиться с главой государства и сказать ему эти заветные «Александр Григорьевич, спасибо вам за все». Я могу сказать, что мы встречались с главой государства в третьем классе, когда я вручала ему цветы на параде Победы. И тогда я сказала ему: Александр Григорьевич, у меня прадед воевал. Он так по-отечески меня обнял и сказал: у тебя все обязательно получится, мы с тобой еще обязательно встретимся! И вот мы встретились здесь снова. Слова Президента были пророческими, я бы даже сказала, наставническими.
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