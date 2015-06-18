Новости Беларуси. Несмотря на замедления экономического роста, государство будет выполнять все свои социальные обязательства. В Беларуси не будет увеличен пенсионный возраст, а пенсии будут индексироваться вместе с ростом минимальной заработной платы.

Цены на товары и услуги, в том числе и ЖКХ в ближайшей перспективе повышаться не будут.

Об этом заявила министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина, общаясь с работниками одной из фабрик в Гродно. Под особым контролем остаётся поддержка многодетных и молодых семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Детишек рождается все больше и больше. Количество третьих детей в семьях тоже увеличивается. Это, соответственно, и выплаты, и льготные кредиты, и строительство жилья. Все гарантии, которые взяло на себя государство, выполняются. Поэтому сейчас очень важно все-таки сохранить то, что мы имеем.