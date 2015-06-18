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В Могилеве стартовали региональные дни молодежи

18 июня 2015 13:52
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Новости Беларуси. В Могилеве стартовали региональные дни молодежи. Впервые по пешеходной улице города прошел арт-парад под аккомпанемент джазового оркестра. На площади Звезд развернулись площадки с мастер-классами по черлидингу, воркауту и другим новомодным течениям. Много поклонников привлекла и выставка техники, представляющая экстремальные виды спорта. Здесь можно было не только сфотографироваться, но и посидеть за рулём внедорожника, квадро и карта. Маленькие могилевчане поучаствовали в конкурсе 3D-рисунков и творческих состязаниях.

На площади Звезд развернулся и танцевальный конкурс. Победители получат право представлять регион на Днях молодежи во время Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Молодежные фестивали

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