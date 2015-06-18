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Как часто должны убирать в подъездах?

18 июня 2015 09:28
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступает около 50 звонков. Диапазон обращений широкий. 

Жительница Могилева задает вопрос:
Я живу в доме уже 10 лет и за это время, по-моему, окна в подъезде ни разу не мылись. Существуют ли какие-то нормы по мытью этих окон? И как часто должны убираться подъезды?

Елена Мойсейчик, юрист:
Согласно существующим положениям окна в подъездах должны мыть 2 раза в год — весной и осенью. Если в вашем подъезде никто  не моет окна, звоните начальнику своего ЖЭСа либо в отдел санитарии благоустройства ЖРЭО вашего района. Что касается уборки в подъездах, то подметать их должны каждый день и раз в неделю проводить влажную уборку.     

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Консультация юриста # Елена Мойсейчик

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