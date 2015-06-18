Беларусь обошла в рейтинге качества жизни Россию, Казахстан и Армению

Новости Беларуси. По качеству жизни Беларусь превосходит Россию, Казахстан и Армению. 54-ю позицию заняла Беларусь в рейтинге, составленном без использования официальных правительственных отчетов.

Крупнейшая в мире база пользовательского контента опубликовала результаты онлайн-исследований.

Проект анализирует информацию о стоимости и условиях жизни, ценах на недвижимость, о здравоохранении и преступности, о транспорте и загрязнении окружающей среды. В результате Беларусь обошла партнёров по Евразийскому экономическому союзу. Россия заняла 72-е место в рейтинге качества жизни, Казахстан — 63-е, Армения разместилась на 60-й позиции. В общей сложности в списке представлено 86 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Синкевич, экономист:

Прислушиваться к независимым экспертам, безусловно, нужно. Тем более про Беларусь они все единодушны — уровень жизни в нашей стране превосходит показатель во всех странах СНГ. И эта ситуация повторяется из года в год. У нас высокий уровень жизни поддержан за счет того, что нету слишком богатых, слишком бедных. И очень большое внимание уделяется инфраструктуре: это и работа милиции, и качество дорог, и социальное обслуживание, и здравоохранение.