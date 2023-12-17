В Беларуси начался важный этап электоральной кампании – выдвижение кандидатов в депутаты
Новости Беларуси. Подготовка к единому дню голосования в Беларуси идет в соответствии с календарным планом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важный этап электоральной кампании – выдвижение кандидатов в депутаты – начинается 17 декабря. Он продлится почти месяц и завершится за 40 дней до самих выборов.
Выдвигать своих кандидатов имеют право зарегистрированные в стране политические партии, общественные объединения, а также трудовые коллективы и граждане. Сбор подписей будет проходить в точках, определенных местными органами власти. Собирать голоса можно будет и путем поквартирного обхода. А вот агитация в это время запрещена. Допускается только ознакомление избирателей с биографиями претендентов. После периода выдвижения начнется регистрация кандидатов в депутаты. На этот процесс отводится 15 дней – с 16 по 30 января.
Напомним, единый день голосования в Беларуси пройдет 25 февраля. Предстоит выбрать депутатов всех уровней – от сельских советов до Палаты представителей. Затем будет сформирован Совет Республики и начнется выдвижение кандидатов во Всебелорусское народное собрание.
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