Новости Беларуси. Подготовка к единому дню голосования в Беларуси идет в соответствии с календарным планом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важный этап электоральной кампании – выдвижение кандидатов в депутаты – начинается 17 декабря. Он продлится почти месяц и завершится за 40 дней до самих выборов.

Выдвигать своих кандидатов имеют право зарегистрированные в стране политические партии, общественные объединения, а также трудовые коллективы и граждане. Сбор подписей будет проходить в точках, определенных местными органами власти. Собирать голоса можно будет и путем поквартирного обхода. А вот агитация в это время запрещена. Допускается только ознакомление избирателей с биографиями претендентов. После периода выдвижения начнется регистрация кандидатов в депутаты. На этот процесс отводится 15 дней – с 16 по 30 января.