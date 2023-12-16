Возле Дворца спорта открылась новогодняя ярмарка. Показываем, что там можно увидеть и попробовать

До главного зимнего праздника осталось чуть больше двух недель, а это повод задуматься над подарками, да и окунуться в атмосферу волшебства. В столице открылся сезон новогодних ярмарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная торговая площадка у Дворца спорта. Приобрести там можно как угощения, так и сувениры. Новогодний ассортимент изучила Ангелина Шигалева.

Ангелина Шигалева, корреспондент:

В центре Минска сегодня особенно атмосферно. На площади у Дворца спорта развернулась рождественская ярмарка. Около 70 участников и самые разные товары: от новогодних украшений для дома до ароматных угощений. Драники, пирожки, морепродукты… А здесь готовят самые вкусные шашлыки.

Гастрономическое разнообразие ярмарки действительно удивляет. Помимо хот-догов и блинчиков с начинкой представлен широкий выбор блюд как белорусской кухни, так и зарубежной. Так, повара из Армении презентовали национальные сладости, а в морозную погоду гостей согреет чай, приготовленный по старинным рецептам в угольном самоваре.

Яркие Деды Морозы, колоритные сувениры и украшения для дома – все это словно зазывает покупателя заглянуть в красочную лавку. Дополняют образ многочисленные талисманы нового года. Но особым интересом у гостей пользуются игрушки ручной работы.