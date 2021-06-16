В Беларуси началось централизованное тестирование. 16 июня сдают белорусский язык

Новости Беларуси. Новый этап вступительной кампании. В стране стартовало централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для его сдачи открыт 41 пункт. Во время проведения испытаний вход в университеты ограничат. До трех часов дня попасть в вузы можно будет только тем, кто принимает участие в экзаменах.

16 июня абитуриенты сдадут тесты по белорусскому языку. Следующее на очереди – тестирование по русскому языку. Оно пройдет в два дня – 18 и 19 июня. Финальным станет испытание по всемирной истории 8 июля.

Кому задавать вопросы о вступительной кампании? КГК открыл горячие линии для абитуриентов

Проведение централизованного тестирования на всех этапах будет под пристальным вниманием Комитета госконтроля. Для оперативного реагирования на обращения граждан организованы личные приемы, а также горячая линия. До 1 сентября госкомиссия должна будет доложить Президенту о результатах вступительной кампании.