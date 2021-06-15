Клубника, укроп и картошка. Посмотрите, какой огород минчанка сделала во дворе многоэтажки

Новости Беларуси. Минчанка организовала огород под окнами своей многоэтажки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обильно цветущие кусты картофеля заприметили минчане. Фото настоящего сельского участка в самом обычном минском дворе тут же разлетелись по соцсетям.

Оказалось, что у плантации есть вполне конкретный хозяин – пенсионерка Галина. Женщина уже не первый год отказывается от цветов в пользу овощей и ягод. Кроме картошки, на огороде можно найти лук, чеснок, укроп и даже клубнику. Владелица этих угодий не любит к себе излишнего внимания, зато с радостью приглашает на фотосессию во двор на Голубева всех желающих.