Клубника, укроп и картошка. Посмотрите, какой огород минчанка сделала во дворе многоэтажки
Новости Беларуси. Минчанка организовала огород под окнами своей многоэтажки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обильно цветущие кусты картофеля заприметили минчане. Фото настоящего сельского участка в самом обычном минском дворе тут же разлетелись по соцсетям.
Оказалось, что у плантации есть вполне конкретный хозяин – пенсионерка Галина. Женщина уже не первый год отказывается от цветов в пользу овощей и ягод. Кроме картошки, на огороде можно найти лук, чеснок, укроп и даже клубнику. Владелица этих угодий не любит к себе излишнего внимания, зато с радостью приглашает на фотосессию во двор на Голубева всех желающих.
Она любит это дело, вы понимаете. То поле, то… Там смородина у нее, там у нее все, кустарники. Все интересуются. Вот у нас мужчина цветы садит. Кто чем занимается.