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Клубника, укроп и картошка. Посмотрите, какой огород минчанка сделала во дворе многоэтажки

15 июня 2021 22:32
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Новости Беларуси. Минчанка организовала огород под окнами своей многоэтажки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обильно цветущие кусты картофеля заприметили минчане. Фото настоящего сельского участка в самом обычном минском дворе тут же разлетелись по соцсетям.

Клубника, укроп и картошка. Посмотрите, какой огород минчанка сделала во дворе многоэтажки-1

Оказалось, что у плантации есть вполне конкретный хозяин – пенсионерка Галина. Женщина уже не первый год отказывается от цветов в пользу овощей и ягод. Кроме картошки, на огороде можно найти лук, чеснок, укроп и даже клубнику. Владелица этих угодий не любит к себе излишнего внимания, зато с радостью приглашает на фотосессию во двор на Голубева всех желающих.

Клубника, укроп и картошка. Посмотрите, какой огород минчанка сделала во дворе многоэтажки-4

Она любит это дело, вы понимаете. То поле, то… Там смородина у нее, там у нее все, кустарники. Все интересуются. Вот у нас мужчина цветы садит. Кто чем занимается.

# Сельское хозяйство # общество # Алеся Иванова # Фотофакт

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