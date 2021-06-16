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«Они очень плодотворны». На конкурсе профмастерства в Гомеле выбрали лучшего каменщика

16 июня 2021 06:37
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Новости Беларуси. Конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик – 2021» прошел в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они очень плодотворны». На конкурсе профмастерства в Гомеле выбрали лучшего каменщика-1

Соревнования уже стали традиционными, им более 10 лет. В 2021 году местом проведения стала школа в одном из микрорайонов города – объект для жителей важный. Каменщики со всей области демонстрировали мастерство практической кладки и делились некоторыми секретами своего дела.

«Они очень плодотворны». На конкурсе профмастерства в Гомеле выбрали лучшего каменщика-4

Евгений Сивенков, каменщик:
Очень волнительно, но интересно. Работать всегда в тресте было интересно. Ну, и сейчас можно заняться своей работой.

«Они очень плодотворны». На конкурсе профмастерства в Гомеле выбрали лучшего каменщика-7

Роман Лукин, прораб строительно-монтажного треста № 40:
Они все видят друг друга работу. И вот это слово, есть такое понятие у меня во всяком случае замыливается глаз. От повседневности, от рутины бытовой, как они делают. А тут они смотрят: этот работает так, раскладку сделал так. Тот, например, по длине, а этот сделал кучкой. У этого быстрее, который сделал по длине, а я тоже сделаю так. И эти вещи, несмотря на их рутину и простоту, они очень плодотворны.

«Они очень плодотворны». На конкурсе профмастерства в Гомеле выбрали лучшего каменщика-10

Подобные соревнования помогают не только повысить престиж профессии каменщика, но и обменяться опытом. Победители получили дипломы и денежное вознаграждение.

# Профессии # общество # Евгений Сивенков # Роман Лукин # Фотофакт

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