«Они очень плодотворны». На конкурсе профмастерства в Гомеле выбрали лучшего каменщика

Соревнования уже стали традиционными, им более 10 лет. В 2021 году местом проведения стала школа в одном из микрорайонов города – объект для жителей важный. Каменщики со всей области демонстрировали мастерство практической кладки и делились некоторыми секретами своего дела.

Роман Лукин, прораб строительно-монтажного треста № 40:

Они все видят друг друга работу. И вот это слово, есть такое понятие – у меня во всяком случае – замыливается глаз. От повседневности, от рутины бытовой, как они делают. А тут они смотрят: этот работает так, раскладку сделал так. Тот, например, по длине, а этот сделал кучкой. У этого быстрее, который сделал по длине, а я тоже сделаю так. И эти вещи, несмотря на их рутину и простоту, они очень плодотворны.