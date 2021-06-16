«Они очень плодотворны». На конкурсе профмастерства в Гомеле выбрали лучшего каменщика

Новости Беларуси. Конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик – 2021» прошел в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик – 2021» прошел в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соревнования уже стали традиционными, им более 10 лет. В 2021 году местом проведения стала школа в одном из микрорайонов города – объект для жителей важный. Каменщики со всей области демонстрировали мастерство практической кладки и делились некоторыми секретами своего дела.
Евгений Сивенков, каменщик:
Очень волнительно, но интересно. Работать всегда в тресте было интересно. Ну, и сейчас можно заняться своей работой.
Роман Лукин, прораб строительно-монтажного треста № 40:
Они все видят друг друга работу. И вот это слово, есть такое понятие – у меня во всяком случае – замыливается глаз. От повседневности, от рутины бытовой, как они делают. А тут они смотрят: этот работает так, раскладку сделал так. Тот, например, по длине, а этот сделал кучкой. У этого быстрее, который сделал по длине, а я тоже сделаю так. И эти вещи, несмотря на их рутину и простоту, они очень плодотворны.
Подобные соревнования помогают не только повысить престиж профессии каменщика, но и обменяться опытом. Победители получили дипломы и денежное вознаграждение.