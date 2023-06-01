В Беларуси началась приёмная кампания в вузы для целевиков

Новости Беларуси. В вузах Беларуси началась приемная кампания для целевиков. Подать документы можно будет до 5 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затем абитуриентам предстоит сдать внутренний экзамен. А уже к середине месяца станут известны фамилии поступивших.

С самого утра многолюдно в БГПУ. Здесь количество мест для целевиков увеличили на треть, и уже через несколько лет вуз выпустит почти три сотни молодых специалистов. Кроме того, в 2023 году особые условия предусмотрены для выпускников педагогических классов. Они смогут поступить в университет по собеседованию. Более половины заявок подали ребята из регионов. В основном на начальное, специальное и инклюзивное образование. Всего открыто 14 специальностей. В профессию абитуриенты идут осознанно. Понимают: именно педагогам мы вверяем подрастающее поколение, а значит, и будущее нашей страны.

Анна Гридюшко, абитуриент: С детства у меня было два ярких примера педагогической профессии: это мои дедушки и бабушки. И глядя на них, я поняла, что также хочу связать свою жизнь с педагогической профессией и учить детей.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка:

Нам очень приятно, что среди абитуриентов – представители педагогических династий. Не в первом поколении, а даже во втором и третьем. То есть выбор ребят сознательный, а для педагога очень важно понимать, куда он уйдет и чем он будет заниматься. Мне кажется, что самых важных два качества у будущего педагога: это любовь к детям и любовь к своей профессии.

У выпускников педагогических классов в 2023 году появилась возможность заключить целевой договор. Так что среди абитуриентов много тех, кто после обучения вернется в родные школы.