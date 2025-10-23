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В Беларуси началась отправка призывников на срочную военную службу

23 октября 2025 05:51
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Время отдать долг Родине! Новое пополнение встречают в белорусской армии. Отправка призывников на срочную военную службу начинается сегодня, 23 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси началась отправка призывников на срочную военную службу-2

По традиции – в праздничной обстановке, с участием представителей и руководства Вооруженных Сил Беларуси, при поддержке родных и близких будущих военнослужащих. По информации Минобороны, в первый день в войска будет направлено около тысячи призывников, которые вступят в ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры, 72-го гвардейского объединенного учебного центра, 361-й базы охраны и обслуживания. Всего в октябре-ноябре на военную службу планируется направить около 10 тысяч человек, для прохождения службы в резерве – почти 500. Торжественная церемония принятия военной присяги пройдет 22 ноября.

# Армия Беларуси # Армия # Вооруженные силы Республики Беларусь

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