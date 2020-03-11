Китай готов помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Новости Италии. Китай окажет гуманитарную помощь Италии. Также КНР предложила отправить в эту страну своих врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, накануне Италия ввела на всей своей территории страны карантин. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, в том числе свадьбы, похороны и церковные службы. Закрылись театры, кино и музеи.

До 3 апреля не будут работать школы и университеты. После объявления карантина во многих итальянских городах начались штурмы супермаркетов. Тем временем, в Китае за сутки выздоровело более 1,5 тысяч заражённых коронавирусом. А вот число жертв возросло на 22 человека.