В Беларуси на 30 декабря объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. На 30 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщает Белгидромет, в понедельник на дорогах ожидается гололедица, Утром и днём на большей части территории республики будет гололёд. Также прогнозируется усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

30 декабря будет преобладать облачная погода. Утром и днём почти по всей Беларуси пройдут дожди и мокрый снег. В Гродненской области осадки ожидаются ночью и утром, а днём вероятность их выпадения не превышает 10-15%.

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Ночью температура воздуха в Гродненской, Гомельской и Брестской областях будет колебаться от -2°C до -5°C. На остальной части территории Беларуси воздух остынет до -6… -8°C.

Днём в республике средняя температура воздуха составит -1… +1°C, в Гродненской и Брестской областях воздух нагреется до +3°C, в Гомельской области – охладится до -2°C.