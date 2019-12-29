Прямой эфир

В Беларуси на 30 декабря объявлен оранжевый уровень опасности

29 декабря 2019 11:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На 30 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. 

Как сообщает Белгидромет, в понедельник на дорогах ожидается гололедица, Утром и днём на большей части территории республики будет гололёд. Также прогнозируется усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с. 

30 декабря будет преобладать облачная погода. Утром и днём почти по всей Беларуси пройдут дожди и мокрый снег. В Гродненской области осадки ожидаются ночью и утром, а днём вероятность их выпадения не превышает 10-15%. 

Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде

Ночью температура воздуха в Гродненской, Гомельской и Брестской областях будет колебаться от -2°C до -5°C. На остальной части территории Беларуси воздух остынет до -6… -8°C. 

Днём в республике средняя температура воздуха составит -1… +1°C, в Гродненской и Брестской областях воздух нагреется до +3°C, в Гомельской области – охладится до -2°C. 

Ранее стало известно, что в Беларуси из-за тёплой погоды в декабре зацвели анютины глазки, одуванчики и маргаритки. Посмотреть на них можно здесь

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»
29 декабря 2019 10:19

Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»

Звездолёт во главе с главным Дедом Морозом и более тысячи участников. Новогоднее шествие в Минске в кадрах
28 декабря 2019 18:50

Звездолёт во главе с главным Дедом Морозом и более тысячи участников. Новогоднее шествие в Минске в кадрах

Александр Лукашенко на Венском балу во Дворце Независимости: «Год 2020-й станет таким, каким мы его сделаем вместе с вами»
28 декабря 2019 18:10

Александр Лукашенко на Венском балу во Дворце Независимости: «Год 2020-й станет таким, каким мы его сделаем вместе с вами»