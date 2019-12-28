Александр Лукашенко на Венском балу во Дворце Независимости: «Год 2020-й станет таким, каким мы его сделаем вместе с вами»

Новости Беларуси. Продолжение двустороннего диалога с австрийскими друзьями в классической, изысканной атмосфере. Впервые в истории современной Беларуси в зале торжественных церемоний Дворца Независимости – Венский бал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом белорусы отдают дань уважения всемирно известному нематериальному культурному наследию, внесенному в Список ЮНЕСКО.

Дамы в пышных платьях светлых оттенков, кавалеры – в классических костюмах, фраках или парадной форме. Согласно строгим бальным традициям, открылось торжество полонезом. Среди танцующих есть и дебютанты, получившие приглашение на бал благодаря своим успехам в учебе, творчестве, спорте, научной и общественной деятельности. Приветствовал участников Президент. Александр Лукашенко отметил, что в современном мире искусство играет большую роль в международной дипломатии. Президент особо отметил благотворительную направленность сегодняшнего действа: таким образом поддержат проект «SОS-Детские деревни Беларусь». Наш корреспондент Илона Волынец стала свидетелем светского раута.

Илона Волынец, корреспондент:

Во дворец на бал в XXI веке? Почему бы и да! Только если несколько столетий назад такое торжество было исключительно для богатой элиты, то сегодня тоже для элиты, разве что интеллектуальной. Главный пропуск на бал во Дворец Независимости – это ум и трудолюбие. Он – победитель научных конкурсов, она – лауреат международных музыкальных фестивалей. Будущий социолог Сергей и в перспективе оперная дива Альбина сегодня дебютанты первого в Беларуси Венского бала.

Сергей Волков, участник Венского бала:

Волнение присутствует, все-таки первый Венский бал и мы – как дебютанты, большая честь нам выпала присутствовать на этом мероприятии. Мелкая дрожь, но мы справляемся. Мы уверены: у нас были репетиции, у нас было очень много времени на подготовку, с нами работали поистине профессионалы.

Венский бал – это бренд Австрии, объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. А ведь центром бальных традиций несколько столетий назад была и наша земля. На шикарные балы белорусских магнатов когда-то съезжались гости со всей Европы. Вот и Президент, открывая торжество, напоминает: год назад во Дворце Независимости прошел первый республиканский новогодний бал. А значит, самой красивой танцевальной традиции жить!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во все времена дворцы являлись центром политической и светской жизни, где искусство на самом высоком уровне сопровождало многие протокольные мероприятия. И в современном мире оно играет большую роль, в международной дипломатии особенно. Открывает новые возможности для укрепления дружественных связей между народами и целыми государствами. Вот и сегодня, соблюдая преемственность проверенного временем политического этикета, мы проводим в нашем дворце первый в истории современной Беларуси Венский бал. Но прошу заметить: это продолжение той славной традиции, которую мы с вами открыли в прошлом году. В его классической, изысканной атмосфере продолжаем успешно начатый двусторонний диалог с нашими австрийскими друзьями. Искренне отдаем дань уважения всемирно известному нематериальному культурному наследию дружественной страны, внесенному в список ЮНЕСКО. Нам особенно близка благотворительная направленность этого мероприятия.



Они лучшие в учебе, на спортивных аренах, в творческой и общественной деятельности. Всего на бал во Дворец Независимости приглашены более 360 участников. Никаких кроссовок и джинсов. Платье в пол для леди, смокинг – для джентльменов. Дресс-код, как и в XIX веке, обязывает.

Красиво, волнительно! Тут очень красиво! Спасибо, конечно, что мы оказались здесь, потому что такое бывает, наверное, раз в жизни.

Конечно, не все получалось. Есть свои нюансы, но это того стоит. Очень волнительно! Галантные молодые люди во фраках ведут в танце роскошных дам. Со стороны смотрится идеально, настолько четко отработаны и отточены все движения. За красивым действом – месяцы подготовки. Прежде чем превратиться в эффектные пары, молодые люди изучили не только сложные па, но и историю самих танцев. Вальс, галоп, французская и венская кадриль, падепатинер. Это не то чтобы станцевать – выговорить непросто.

Светлана Гутковская, главный хореограф Венского бала:

У девушек-дебютанток добавились в руках букетики цветов, с ними нужно уметь манипулировать. Они должны придавать краску – это дополнительное выразительное средство. В этом сложность, наверное, в полонезе. Что касается польки, там просто много технически сложных элементов. Нужно очень быстро уметь поворачиваться, нужно уметь красиво в паре стоять, в поддержке, нужно выучить сложные достаточно шаги. Плюс еще не одна пара танцует, а танцует 72 пары!

Президент, обращаясь к участникам бала, отмечает: главное украшение этого вечера – они сами – лучшие из лучших. И именно молодежи определять, как будет развиваться наша страна в будущем.