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В Беларуси в декабре зацвели анютины глазки, одуванчики и маргаритки

29 декабря 2019 09:55
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В Беларуси из-за аномального тепла распустились анютины глазки, рассказали в программе «Плюс-минус».  

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В Беларуси в декабре зацвели анютины глазки, одуванчики и маргаритки-1

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В Беларуси в декабре зацвели анютины глазки, одуванчики и маргаритки-4

# Погода в Беларуси # калейдоскоп

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