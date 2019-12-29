В Беларуси в декабре зацвели анютины глазки, одуванчики и маргаритки

В Беларуси из-за аномального тепла распустились анютины глазки, рассказали в программе «Плюс-минус».
Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде
Такой сюрприз под Новый год принесла природа в минском Ботаническом саду.
В Беларуси из-за аномального тепла распустились анютины глазки, рассказали в программе «Плюс-минус».
Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде
Такой сюрприз под Новый год принесла природа в минском Ботаническом саду.
А в Брестской области зацвели одуванчики и маргаритки.