Звездолёт во главе с главным Дедом Морозом и более тысячи участников. Новогоднее шествие в Минске в кадрах

Новости Беларуси. 28 декабря Минск стал центром притяжения Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. Традиционное новогоднее шествие объединило более тысячи участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничная колонна прошла по центральной столичной магистрали – проспекту Независимости. Действо можно было наблюдать на многочисленных экранах, установленных в городе. Трансляцию обеспечивал наш телеканал. Чем удивило праздничное шествие – в репортаже Кристины Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Это тот самый случай, когда в центре города никаких машин, а лишь воображаемые волшебные сани, олени и цвет настроения красный. Настоящий карнавал – сказочные персонажи один краше другого. Как долго готовились к шествию?

Константин Дюбков:

Долго готовились – за месяц.

Александр Климович:

Я настоящий сказочный Дед Мороз! Готовимся круглый год.

Никита Куртенков:

Я сегодня ежик. Каждый год атмосфера все лучше и лучше. Всего более тысячи участников, в том числе представители трудовых коллективов, предприятий и организаций столицы. А вот спасатели, замыкающие колонну, дарили маленьким зрителям сладкие презенты.

Готовились не только тысяча костюмированных участников, но и организаторы. Ноу-хау – звездолет, сопровождающий колонну. Во главе, как известно, самый что ни на есть главный Дед Мороз. На его плечах, помимо подарков, лежала еще одна ответственная миссия – волей волшебства зажечь огни на большой новогодней елке. И чудо случилось. Как долго шьётся костюм и как телевизионщики создают эффект присутствия? Секреты шествия Дедов Морозов в Минске