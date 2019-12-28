Звездолёт во главе с главным Дедом Морозом и более тысячи участников. Новогоднее шествие в Минске в кадрах
Новости Беларуси. 28 декабря Минск стал центром притяжения Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. Традиционное новогоднее шествие объединило более тысячи участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздничная колонна прошла по центральной столичной магистрали – проспекту Независимости. Действо можно было наблюдать на многочисленных экранах, установленных в городе. Трансляцию обеспечивал наш телеканал.
Чем удивило праздничное шествие – в репортаже Кристины Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Это тот самый случай, когда в центре города никаких машин, а лишь воображаемые волшебные сани, олени и цвет настроения красный. Настоящий карнавал – сказочные персонажи один краше другого.
Как долго готовились к шествию?
Константин Дюбков:
Долго готовились – за месяц.
Александр Климович:
Я настоящий сказочный Дед Мороз! Готовимся круглый год.
Никита Куртенков:
Я сегодня ежик. Каждый год атмосфера все лучше и лучше.
Всего более тысячи участников, в том числе представители трудовых коллективов, предприятий и организаций столицы. А вот спасатели, замыкающие колонну, дарили маленьким зрителям сладкие презенты.
Готовились не только тысяча костюмированных участников, но и организаторы. Ноу-хау – звездолет, сопровождающий колонну. Во главе, как известно, самый что ни на есть главный Дед Мороз. На его плечах, помимо подарков, лежала еще одна ответственная миссия – волей волшебства зажечь огни на большой новогодней елке. И чудо случилось.
Как долго шьётся костюм и как телевизионщики создают эффект присутствия? Секреты шествия Дедов Морозов в Минске
Те, кто не решился присоединиться к шествию, не пропустили ни одной детали. За яркость и качество трансляции видеокартинки отвечал наш телеканал. Именно благодаря команде СТВ специальные экраны, установленные в городе, окунали минчан и гостей столицы в эпицентр событий.
Финальная точка шествия – площадь Октябрьская. И вот кульминация – музыкальная сказка «Новогодний звездопад». В такие моменты в ту самую сказку верят и дети, и взрослые. А наступление года 2020-го как никогда кажется близким.