Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде

Судя по долгосрочным прогнозам, не стоит ждать морозов в январе. Начало 2020-года в Беларуси пройдёт под маркой плюса, рассказали в программе «Плюс-минус» . Снега и минуса не будет и в новогоднюю ночь. В понедельник на большой части страны погоду будет определять атмосферный фронт с Западной Европы. Во вторник скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. А в первый день нового года погодные тренды будут диктовать неустойчивые воздушные массы, поступающиеся с северо-запада Европы.

Ольга Федотова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Новогодняя неделя пройдёт под знаком противостояния тёплых воздушных масс атлантического происхождения и более холодного воздуха, поступающего со Скандинавии. В ночь на 30 декабря будет морозно, в дневные часы наша страна попадёт в орбиту влияния мощного североатлантического циклона, смещающегося через север Скандинавии к востоку. На большей части территории – осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ожидаются гололёдные явления. В северных и центральных районах страны усилится ветер – порывами до 15-18 м/с. И при этом в дневные часы уже температурный фон будет колебаться: от -2 по востоку до +3 по западу страны. В последний день уходящего года, 31 декабря погода обещает быть неустойчивой. Воздушные массы будут поступать со Скандинавского полуострова уже более прохладные.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам