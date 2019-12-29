Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»

«Оливье» – царь новогоднего стола. Так уж повелось, что «Столичный», или как его ещё называют «Зимний», салат завоевал сердца миллионов советских граждан. По оригинальному рецепту автора – французского повара Люсьена Оливье – в состав салата входили рябчики, икра и даже раки. Хотя, насколько это правда, неизвестно. Формулу идеального блюда кулинар забрал с собой в могилу. Потому из года в год мир полнится новыми вариациями салата. Как разнообразить классический вкус «Оливье» и придать ему морской акцент, рассказали в программе «Плюс-минус».