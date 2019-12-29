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Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»

29 декабря 2019 10:19
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«Оливье» – царь новогоднего стола. Так уж повелось, что «Столичный», или как его ещё называют «Зимний», салат завоевал сердца миллионов советских граждан. По оригинальному рецепту автора – французского повара Люсьена Оливье –  в состав салата входили рябчики, икра и даже раки. Хотя, насколько это правда, неизвестно. Формулу идеального блюда кулинар забрал с собой в могилу. Потому из года в год мир полнится новыми вариациями салата. Как разнообразить классический вкус «Оливье» и придать ему морской акцент, рассказали в программе «Плюс-минус».

Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»-1

Вадим Парханович, шеф-повар:
Нам понадобятся креветки, картофель, морковь, яблоки, яйцо, горошек, огурец и икра.

Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»-4

И первое, что мы делаем – нарезаем овощи. Далее нарезаем яблоко, яйца и огурец. Засыпаем горошек. Далее добавляем соус тартар, в состав которого входят огурец, перец, зелень и каперсы.

Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»-7

Но вы можете использовать любой другой соус, даже домашний майонез. Добавляем креветки, обмакивая в кунжут.

Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»-10

Украшаем палочкой из слоёного теста, сливочным сыром и зеленью. И финальный штрих нашего блюда – это сушёная морковь и икра.

Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»-13

# Рецепты # общество # Вадим Парханович

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