Вместо майонеза – тартар, вместо мяса – морепродукты. Оригинальный рецепт «оливье»
«Оливье» – царь новогоднего стола. Так уж повелось, что «Столичный», или как его ещё называют «Зимний», салат завоевал сердца миллионов советских граждан. По оригинальному рецепту автора – французского повара Люсьена Оливье – в состав салата входили рябчики, икра и даже раки. Хотя, насколько это правда, неизвестно. Формулу идеального блюда кулинар забрал с собой в могилу. Потому из года в год мир полнится новыми вариациями салата. Как разнообразить классический вкус «Оливье» и придать ему морской акцент, рассказали в программе «Плюс-минус».
Вадим Парханович, шеф-повар:
Нам понадобятся креветки, картофель, морковь, яблоки, яйцо, горошек, огурец и икра.
И первое, что мы делаем – нарезаем овощи. Далее нарезаем яблоко, яйца и огурец. Засыпаем горошек. Далее добавляем соус тартар, в состав которого входят огурец, перец, зелень и каперсы.
Но вы можете использовать любой другой соус, даже домашний майонез. Добавляем креветки, обмакивая в кунжут.
Украшаем палочкой из слоёного теста, сливочным сыром и зеленью. И финальный штрих нашего блюда – это сушёная морковь и икра.