В Беларуси может появиться «сигнальный учебник»: Игорь Карпенко посетил гимназию № 25 Минска

Новости Беларуси. Повышение качества образования и «сигнальный учебник». Министр образования 13 января встретился с учащимися и педколлективом 25-й гимназии Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темой для разговора стал один из самых обсуждаемых вопросов – школьные учебники. Написанные теоретиками, они не оправдали себя, поэтому к разработке новых программ обучения привлекли уже педагогов-практиков. Но и этого оказалось недостаточно.

Министр образования предлагает сделать учебники, подобные тем, по которым готовили советских школьников. То есть проверять качество не на тысячах учеников, а для начала тестировать в стенах одной школы. Знания, которые получает школьник, должны быть применены на практике, чтобы развивать экономику страны.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Мы привлекли педагогов-практиков к лицензированию этих учебников, а тут опять столкнулись, нам говорят учителя, что есть некоторые параграфы в новом учебнике истории, которые прописаны академическим языком, не очень понятным для школьников. Может, в эти коллективы мы должны определять каких-то учителей, которые бы входили в состав этого коллектива, без конкурса, может быть. То есть авторский коллектив выигрывает, а вот здесь, может быть, надо посмотреть, как мы могли бы сюда добавить того или иного учителя-практика.