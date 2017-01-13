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Гомельский школьник придумал, как получать электричество из богатых солями городских стоков

13 января 2017 10:35
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Новости Беларуси. Гомельский школьник готов перевести белорусские города на электроэнергию химических реакций. В основе разработки лежит идея получения электричества из богатых солями городских стоков.

Наглядную модель в виде автономного био-туалета школьник представил на традиционном конкурсе молодых ученых, который в эти дни проходит на базе Гомельского университета имени Франциска Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Рафеев, изобретатель:
Моя модель, генератор электрической энергии, является своеобразным химическим источником тока, который позволяет генерировать нам химическую энергию из продуктов жизнедеятельности человека, а также таких недорогих материалов, как медь и алюминий.

Разработка гомельского школьника примерно в тысячу раз дешевле зарубежных аналогов. И, по мнению жюри, вполне функциональна.

Большой интерес вызвали и наработки юных Кулибиных в IT-сфере. Школьники представили мобильные приложения для проверки знаний учащихся и даже лечебную программу цветотерапии, благодаря которой любой смартфон превращается в медицинский прибор.

Евгений Шершнев, заведуюий кафедрой общей физики Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины:
Что касается физики, то она сейчас опять же уходит в сторону компьютерной физики. Это компьютерное моделирование физических процессов.

# общество # Год науки

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