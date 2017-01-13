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Лира и Юрий Румянцевы о бриллиантовой свадьбе: Как у нас эта любовь возникла, так она и продолжается!

13 января 2017 09:55
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Он – задумчивый, статный и она – нежная, утончённая. За её спиной сотни спасённых детских жизней, а за его – не меньше успешных операций.

Их повесть любви можно было бы озаглавить так: «Встретиться однажды, чтобы не расставаться больше шести десятков лет».

Познакомились Лира и Юрий ещё будучи студентами Ленинградского медицинского университета.

Лира и Юрий Румянцевы о бриллиантовой свадьбе: Как у нас эта любовь возникла, так она и продолжается!-1


Отцы Лиры и Юрия погибли на фронте. Помощи было ждать не от кого, поэтому молодые люди рано начали работать. Днём учились, а ночью дежурили в больнице.

Лира и Юрий Румянцевы о бриллиантовой свадьбе: Как у нас эта любовь возникла, так она и продолжается!-3


Совместное преодоление трудностей сближает. Супруги бок о бок прошли огонь, воду и медные трубы.

Кстати, свадьба Лиры и Юрия была скромная, но с приятными неожиданностями.

Вскоре у пары появились дети. Мальчик и девочка. Как бы много родители ни работали, дети никогда не были обделены вниманием.

Лира и Юрий Румянцевы о бриллиантовой свадьбе: Как у нас эта любовь возникла, так она и продолжается!-6


Младшая дочь Лена частый гость в родительском доме. Кстати, именно она настояла на торжественном праздновании круглой даты в ресторане и приготовила для родителей незабываемый сюрприз.

Время не останавливает свой ход, теперь и заботливый внук Саша желанный гость для бабушки и дедушки.

Они бережно хранят воспоминания молодости, и время от времени вместе пересматривают старые фото. В такие моменты, их глаза горят как у 20-тилетних.

Учёные строят теории относительно долговечности любви. За 60 лет совместной жизни наши герои ни разу не задумались о разводе.

Лира и Юрий Румянцевы о бриллиантовой свадьбе: Как у нас эта любовь возникла, так она и продолжается!-9


Лире Васильевне и Юрию Михайловичу мы желаем отпраздновать 100 лет совместной жизни. И это уже будет, так называемая, Красная свадьба.

# Свадьба # общество # Фотофакт

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