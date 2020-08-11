В Беларуси количество депозитов на семейный капитал достигло 87 тысяч

Новости Беларуси. Общее количество депозитных счетов, открытых по программе «Семейный капитал», достигло 87 тысяч. Из них 5000 открыто в рамках нового этапа реализации программы, который начался в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом случае размер семейного капитала составляет 22,5 тысячи рублей. Назначается он, напомнbv, многодетным семьям после рождения третьего и последующих детей.

К настоящему времени почти 20 тысяч семей решили воспользоваться деньгами досрочно. По абсолютному большинству заявлений принято положительное решение. В основном, в 94 % случаев, средства направляются на улучшение жилищных условий. Кроме этого, капитал используют на получение образования и медицинских услуг.