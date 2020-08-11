В Беларуси выздоровели 65 219 пациентов с ранее подтверждённым коронавирусом

Новости Беларуси. В Беларуси на 11 августа выздоровели 65 219 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Минздрав опубликовал последнюю статистику по заболеваемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.