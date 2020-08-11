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В Беларуси выздоровели 65 219 пациентов с ранее подтверждённым коронавирусом

11 августа 2020 14:01
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Новости Беларуси. В Беларуси на 11 августа выздоровели 65 219 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Минздрав опубликовал последнюю статистику по заболеваемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выздоровели 65 219 пациентов с ранее подтверждённым коронавирусом-1

За весь период распространения инфекции проведено 1 377 540 тестов. Заболевание выявлено у 69 005 человек. На территории страны умерли 592 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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