Новости экономики за 11.08.2020

Новости Беларуси. Какой была инфляция в июле, сколько уже открыто депозитов на семейный капитал и зачем минскому мотору европейский экологический сертификат? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Какой была инфляция в июле, сколько уже открыто депозитов на семейный капитал и зачем минскому мотору европейский экологический сертификат? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДВИГАТЕЛИ МИНСКОГО МОТОРНОГО ЗАВОДА ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СОВРЕМЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТАНДАРТУ
Новый двигатель Минского моторного завода успешно прошел европейские сертификационные испытания. Изделие признано соответствующим высокому экологическому классу Stage 5. Это значит, что выбросы с отработанными газами различных вредных веществ, таких как углекислый газ и твердые частицы, укладываются в довольно строгие допустимые показатели.
Получение подобного сертификата открывает перед заводом новые экспортные возможности. И сами двигатели, и укомплектованную ими технику можно будет продавать в страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки и Канаду.
Инфляция в Беларуси в июле составила 0,2%
Кстати, первые пять моторов этого семейства уже изготовлены для МТЗ. Продолжатся работы по их испытаниям и дальнейшей адаптации в составе тракторов отечественного производства.
НА МОЗЫРСКОМ НПЗ УСТАНОВЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕКОРД
Значительное увеличение объема выпуска битума позволило Мозырскому НПЗ в июле установить новый производственный рекорд – 83 тысячи тонн. И это при том, что еще совсем недавно на заводе ставили планку производить и реализовывать всего 60 тысяч тонн. На предприятии считают, что нынешнее достижение – не предел.
Количество депозитов на семейный капитал достигло 87 тысяч
Нефтепродукт востребован как внутри страны, так и за ее пределами. Наряду с традиционными рынками были налажены поставки в Камерун. Кроме того, в 2020 году заметно повысился спрос в соседней Украине, где на дорожное строительство выделены значительные средства.