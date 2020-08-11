Прямой эфир

Новости экономики за 11.08.2020

11 августа 2020 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какой была инфляция в июле, сколько уже открыто депозитов на семейный капитал и зачем минскому мотору европейский экологический сертификат? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 11.08.2020-1

ДВИГАТЕЛИ МИНСКОГО МОТОРНОГО ЗАВОДА ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СОВРЕМЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТАНДАРТУ

Новый двигатель Минского моторного завода успешно прошел европейские сертификационные испытания. Изделие признано соответствующим высокому экологическому классу Stage 5. Это значит, что выбросы с отработанными газами различных вредных веществ, таких как углекислый газ и твердые частицы, укладываются в довольно строгие допустимые показатели.

Получение подобного сертификата открывает перед заводом новые экспортные возможности. И сами двигатели, и укомплектованную ими технику можно будет продавать в страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки и Канаду.

Инфляция в Беларуси в июле составила 0,2%

Кстати, первые пять моторов этого семейства уже изготовлены для МТЗ. Продолжатся работы по их испытаниям и дальнейшей адаптации в составе тракторов отечественного производства.

Новости экономики за 11.08.2020-4

НА МОЗЫРСКОМ НПЗ УСТАНОВЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕКОРД

Значительное увеличение объема выпуска битума позволило Мозырскому НПЗ в июле установить новый производственный рекорд – 83 тысячи тонн. И это при том, что еще совсем недавно на заводе ставили планку производить и реализовывать всего 60 тысяч тонн. На предприятии считают, что нынешнее достижение – не предел.

Количество депозитов на семейный капитал достигло 87 тысяч

Нефтепродукт востребован как внутри страны, так и за ее пределами. Наряду с традиционными рынками были налажены поставки в Камерун. Кроме того, в 2020 году заметно повысился спрос в соседней Украине, где на дорожное строительство выделены значительные средства.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Инфляция в Беларуси в июле составила 0,2%
11 августа 2020 14:33

Инфляция в Беларуси в июле составила 0,2%

Белорусские аграрии намолотили 5 миллионов 900 тысяч тонн хлеба
11 августа 2020 08:51

Белорусские аграрии намолотили 5 миллионов 900 тысяч тонн хлеба

Александр Лукашенко поставил задачу увеличить экспорт продовольствия: «Рынки открыты, просто нужно шевелиться»
11 августа 2020 08:13

Александр Лукашенко поставил задачу увеличить экспорт продовольствия: «Рынки открыты, просто нужно шевелиться»