Новости экономики за 11.08.2020

Новости Беларуси. Какой была инфляция в июле, сколько уже открыто депозитов на семейный капитал и зачем минскому мотору европейский экологический сертификат? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДВИГАТЕЛИ МИНСКОГО МОТОРНОГО ЗАВОДА ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СОВРЕМЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТАНДАРТУ

Новый двигатель Минского моторного завода успешно прошел европейские сертификационные испытания. Изделие признано соответствующим высокому экологическому классу Stage 5. Это значит, что выбросы с отработанными газами различных вредных веществ, таких как углекислый газ и твердые частицы, укладываются в довольно строгие допустимые показатели.

Получение подобного сертификата открывает перед заводом новые экспортные возможности. И сами двигатели, и укомплектованную ими технику можно будет продавать в страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки и Канаду.

Инфляция в Беларуси в июле составила 0,2 %

Кстати, первые пять моторов этого семейства уже изготовлены для МТЗ. Продолжатся работы по их испытаниям и дальнейшей адаптации в составе тракторов отечественного производства.